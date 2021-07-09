Медсеть "Добробут" сохраняет цель создать университетскую клинику
Медицинская сеть "Добробут" сохраняет цель создать университетскую клинику, сообщил главный операционный директор сети Вадим Шекман.
"Мы уверены, что без этого развитие невозможно. Рано или поздно, мы придем к тому, что у нас будет университетская клиника. Во всяком случае, это мечта и идея наших акционеров", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Шекман отметил, что в Украине существует проблема кадров, "но есть более глобальная проблема - сегодняшняя система медицины с большим количеством серых услуг, оплатой в конвертах".
"Но мы видим, что уже есть поколение врачей, которые больше не хотят работать по такой схеме, они хотят заниматься медициной, а не бизнесом. Они хотят работать в белой клинике, официально, в которой официальные прайсы, где деньги платятся в кассу, а не в конвертах", - сказал он.