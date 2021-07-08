Кабмин вернул закупку "скорых" ГП "Медзакупки Украины"

Кабинет министров Украины передал закупку автомобилей экстренной медицинской помощи, ангиографов и эндоскопов госпредприятию "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

"Закупка более 600 "скорых" позволит, впервые со времен независимости, покрыть критическую потребность в автомобилях "экстренки" и в дальнейшем обеспечивать только обновление парка автомобилей. Плюс впервые в Украине закупки состоятся по европейскому стандарту к авто", – написал он в четверг.

Ляшко добавил, что Минздрав запускает новые курсы для усовершенствования практических навыков работников, предоставляющих экстренную медицинскую помощь, и оборудует учебные центры.

Как сообщалось, в 2021 году для регионов закупили 416 новых автомобилей "экстренки", из них 273 типа "В"и 143 типа "С". На закупку автомобилей выделено 728 млн грн. Помимо этого, регионы самостоятельно закупили 644 автомобиля.