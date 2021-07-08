Кабмин увеличил тарифы и расширил перечень услуг по трансплантации

Кабинет министров Украины расширил перечень услуг по трансплантации и увеличил тарифы на трансплантацию печени, почек и костного мозга, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

"Расширение перечня услуг и увеличение тарифа на трансплантацию почек, печени и костного мозга, на наш обоснованный взгляд, станет очередным элементом трансплантационной независимости страны. Все больше больниц будет привлекаться к пилоту, и все больше украинцев будут спасены здесь, в Украине!" – написал он в четверг.

Ляшко добавил, что также урегулирован вопрос оплаты посттрансплантационного сопровождения и проведения фотофереза, на завершающем этапе находится пересмотр тарифов на легкие и сердце.

Как сообщалось, в рамках пилотного проекта по трансплантации в 2021 году в январе-июне в Украине были проведены 126 трансплантаций, в том числе 11 пересадок сердца, 93 трансплантации почек (53 от живого донора), 22 трансплантации печени, в том числе 13 посмертных. В 2020 году проведено 118 трансплантаций, в том числе восемь пересадок сердца, 19 пересадок печени, 91 пересадка почки. В 2019 году в Украине проведено 78 операций по пересадке органов.