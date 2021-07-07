В Украине работает 197 центров вакцинации против COVID-19

В Украине открылось 197 центров массовой вакцинации от COVID-19, которые проводят вакцинацию граждан, записавшихся на вакцинацию через приложение "Дія" или через контакт-центр Минздрава.

Как сообщила пресс-служба Минздрава, вакцинацию в таких центрах проводятся мобильные бригады вакциной CoronaVac компании Sinovac Biotech.

В настоящее время центры работают во всех регионах. В частности, в Киеве - 22 центра, в Днепропетровской области - 20, во Львовской - 15, в Винницкой - 15, в Киевской - 16, в Херсонской - 14, в Одесской - 10, в Запорожской, Черновицкой, в Черниговской – по девять, в Черкасской и Полтавской - по семь, в Кировоградской, Донецкой, Сумской – по шесть, в Закарпатской, Ривненской и Харьковской – по пять, в Волынской – четыре, в Житомирской – три , в Хмельницкой и Луганской – по два, в Тернопольской, Ивано-Франковской и в Николаевской – по одному.