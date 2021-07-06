В первом полугодии в Украине проведено 126 трансплантаций, в том числе 11 трансплантаций сердца

В первом полугодии в Украине проведено 126 трансплантаций, в том числе 11 трансплантаций сердца.

Такие данные приводит директор Украинского центра трансплантат-координации Дмитрий Коваль на своей странице в сети Фейсбук во вторник.

По данным центра, в частности, в январе-июне в Украине были проведены 93 трансплантации почек, в том числе 53 от живого донора, 22 трансплантации печени, в том числе 13 посмертных.

Всего в Украине за этот период в 20 центрах трансплантации проведены 23 мультиорганных изъятий органов.

По информации Коваля, одной из основных задач 2021 года остается трансплантация легких, а также решение проблем, связанных с обеспечением иммуносупрессивными препаратами.