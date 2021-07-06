В Днепре по программе "Большое Строительство" отремонтировали приемное отделение больницы им. Мечникова

Одно из старейших медицинских учреждений Украины - областная больница им. Мечникова в Днепре - получило обновленное приемное отделение, сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Модернизация отделения прошла в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое Строительство".

В ходе ремонта в отделении заменили все коммуникации, установили новые системы видеонаблюдения и противопожарной безопасности.

Кроме того, в обновленном отделении появились специальные боксы для пациентов с подозрением на инфекционные болезни.

Также полностью отремонтировали общие зоны, смотровые кабинеты и манипуляционные. Благодаря комплексному подходу и современной технике пациентов смогут сразу диагностировать и, в случае необходимости, оказывать неотложную помощь, спасая жизни.

По аналогичному принципу выполняется массовая модернизация приемных отделений по всей стране.

Как ранее заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, который координирует программу "Большое Строительство", в этом году будет открыто 177 обновленных приемных отделений в больницах.