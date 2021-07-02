Медицина

15:25 02.07.2021

ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО видят необходимость тестировать на COVID-19 в школах

2 мин читать
ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО видят необходимость тестировать на COVID-19 в школах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) считают необходимым брать тесты на коронавирус COVID-19 в школах и не доводить ситуацию до необходимости перевода учеников на удаленное обучение.

"Летние месяцы открывают перед властями стран хорошую возможность подготовить правильные меры, которые помогут снизить уровень заражения и избежать закрытия школ", - говорится в совместном заявлении регионального директора ВОЗ Ханса Клюге, ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО, распространенном на сайте ВОЗ.

В заявлении подчеркивается, что закрытие школ во время пандемии, "как мы увидели, оказывает пагубное влияние на образование, социальное и психологическое благополучие наших детей и молодежи".

"Мы не можем допустить, чтобы пандемия лишала детей возможности получать образование и развиваться", - отмечается в нем.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что закрытие школ должно рассматриваться только как крайняя мера, когда происходит всплеск заражений, с которым нельзя справиться другими методами. В этой связи в структурах ООН видят необходимость оперативно выявлять случаи заражения в школах.

Также европейское региональное бюро ВОЗ опубликовало рекомендации по обучению в школах в период пандемии COVID-19. Оно опубликовано на его сайте. Эти рекомендации сосредоточены на ряде основных вопросов, влияющих на детей и процесс обучения во время пандемии. В частности, в документе описана стратегия тестирования в школах, говорится об эффективности мер по снижению рисков в области инфекционного контроля, о стратегиях вакцинации, обсуждается судьба детей в уязвимых ситуациях и их доступ к образованию во время пандемии коронавируса.

Многие западные страны уже одобрили вакцинацию против коронавируса COVID-19 подростков с 12 или с 15-16 лет.

Теги: #коронавирус #школы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:59 02.07.2021
Кабмин утвердил порядок выдачи и использования COVID-сертификата

Кабмин утвердил порядок выдачи и использования COVID-сертификата

10:40 02.07.2021
В Украине от коронавируса привили уже более 2 млн человек - Минздрав

В Украине от коронавируса привили уже более 2 млн человек - Минздрав

08:39 02.07.2021
В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали 90 959 человек

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали 90 959 человек

08:17 02.07.2021
В Украине за сутки зафиксировано 696 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 1 197 человек, 33 летальных случая

В Украине за сутки зафиксировано 696 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 1 197 человек, 33 летальных случая

19:21 01.07.2021
В ЕС вступила в силу система цифровых сертификатов COVID-19 для внутрисоюзных поездок

В ЕС вступила в силу система цифровых сертификатов COVID-19 для внутрисоюзных поездок

19:03 01.07.2021
В Испании произошла вспышка COVID-19 среди молодых людей, пока не охваченных вакцинацией

В Испании произошла вспышка COVID-19 среди молодых людей, пока не охваченных вакцинацией

08:38 01.07.2021
В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 93 тыс. человек – Минздрав

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 93 тыс. человек – Минздрав

08:14 01.07.2021
В Украине за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1 719 человек, 51 летальный случай

В Украине за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1 719 человек, 51 летальный случай

21:39 30.06.2021
В Уганде сотни человек "привили" поддельной вакциной от COVID-19

В Уганде сотни человек "привили" поддельной вакциной от COVID-19

19:23 30.06.2021
Избыточная смертность за три волны COVID-19 в Украине составила почти 50 тыс. смертей – УЦЗ

Избыточная смертность за три волны COVID-19 в Украине составила почти 50 тыс. смертей – УЦЗ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин утвердил порядок выдачи и использования COVID-сертификата

Центры контроля и профилактики заболеваний заработают во всех регионах Украины с 1 июля

Китайская фармкомпания Sinovac поставит в Украину еще 5,325 млн доз вакцины от COVID-19

В Украине началась вакцинация от COVID-19 организованных коллективов

Зеленский заяивл о запуске в Украине проекта строительства больниц по евростандартам

ПОСЛЕДНЕЕ

И.о. главы НСЗУ Виленский прекратил участие в конкурсе на главу Нацслужбы

Центр массовой вакцинации на базе МВЦ в Киеве с 5 июля будет работать ежедневно

J&J заявила об эффективности своей вакцины против штамма "дельта" COVID-19

Фармрынок Украины к концу I полугодия вернулся к доковидной структуре потребления из-за снижения заболеваемости COVID-19 - Darnitsa Group

Фармрынок Украины к концу I полугодия вернулся к доковидной структуре потребления из-за снижения заболеваемости COVID-19 - Darnitsa Group

Фармкомпания "Фармак" за счет цифровизации производства снизила затраты на 10-20%

В Киеве открыли онлайн-запись на вакцинацию в поликлиники через сервис Helsi.me

Группа "Лекхим" поставит в Украину первую партию вакцины CoronaVac в рамках контракта с Crown Agents

В Украине началась пилотная эксплуатация ковидных сертификатов - ЦГЗ

Минздрав намерен ускорить создание центров реабилитации и паллиативной помощи детям

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА