Центр массовой вакцинации на базе МВЦ в Киеве с 5 июля будет работать ежедневно

Центр массовой вакцинации против COVID-19 на базе Международного выставочного центра (МВЦ) с 5 июля будет работать ежедневно с 10:00 до 17:30, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" зампредседателя Киевской горгосадминистрации Анна Старостенко.

"За последний месяц в столице количество сделанных прививок выросло в 2,7 раза - с 125 тыс. в начале июня до 344 тыс. в конце. При этом количество полностью иммунизированных киевлян увеличилось почти в 5,5 раза. Это достаточно весомые показатели для наращивания темпов вакцинации, поэтому мы приняли решение изменить график работы Центра на ежедневный", - сказала она.

Старостенко отметила, что для вакцинации можно предварительно записаться через сервис Helsi.me.