Медицина

12:08 02.07.2021

Центр массовой вакцинации на базе МВЦ в Киеве с 5 июля будет работать ежедневно

1 мин читать
Центр массовой вакцинации на базе МВЦ в Киеве с 5 июля будет работать ежедневно

Центр массовой вакцинации против COVID-19 на базе Международного выставочного центра (МВЦ) с 5 июля будет работать ежедневно с 10:00 до 17:30, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" зампредседателя Киевской горгосадминистрации Анна Старостенко.

"За последний месяц в столице количество сделанных прививок выросло в 2,7 раза - с 125 тыс. в начале июня до 344 тыс. в конце. При этом количество полностью иммунизированных киевлян увеличилось почти в 5,5 раза. Это достаточно весомые показатели для наращивания темпов вакцинации, поэтому мы приняли решение изменить график работы Центра на ежедневный", - сказала она.

Старостенко отметила, что для вакцинации можно предварительно записаться через сервис Helsi.me.

Теги: #киев #вакцинация #старостенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:59 02.07.2021
Кабмин утвердил порядок выдачи и использования COVID-сертификата

Кабмин утвердил порядок выдачи и использования COVID-сертификата

11:57 02.07.2021
Станция киевского метро "Дворец спорта" будет закрыта на вход и выход 4 июля из-за антитеррористических учений

Станция киевского метро "Дворец спорта" будет закрыта на вход и выход 4 июля из-за антитеррористических учений

10:40 02.07.2021
В Украине от коронавируса привили уже более 2 млн человек - Минздрав

В Украине от коронавируса привили уже более 2 млн человек - Минздрав

08:39 02.07.2021
В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали 90 959 человек

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали 90 959 человек

05:03 02.07.2021
В Киеве установят восемь новых мемориальных досок, в частности Богдану Ступке

В Киеве установят восемь новых мемориальных досок, в частности Богдану Ступке

02:44 02.07.2021
В Святошинском районе Киева спасатели ликвидировали пожар в пристройке к магазину

В Святошинском районе Киева спасатели ликвидировали пожар в пристройке к магазину

23:39 01.07.2021
На фестивале Atlas Weekend в Киеве частная клиника будет проводить желающим вакцинацию от COVID-19

На фестивале Atlas Weekend в Киеве частная клиника будет проводить желающим вакцинацию от COVID-19

20:18 01.07.2021
Австрия с 1 июля возобновила въезд в страну для украинцев - Кулеба

Австрия с 1 июля возобновила въезд в страну для украинцев - Кулеба

19:00 01.07.2021
Египет будет проверять сертификаты о вакцинации у прибывающих из стран с мутировавшими штаммами COVID-19

Египет будет проверять сертификаты о вакцинации у прибывающих из стран с мутировавшими штаммами COVID-19

17:21 01.07.2021
В Киеве открыли онлайн-запись на вакцинацию в поликлиники через сервис Helsi.me

В Киеве открыли онлайн-запись на вакцинацию в поликлиники через сервис Helsi.me

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин утвердил порядок выдачи и использования COVID-сертификата

Центры контроля и профилактики заболеваний заработают во всех регионах Украины с 1 июля

Китайская фармкомпания Sinovac поставит в Украину еще 5,325 млн доз вакцины от COVID-19

В Украине началась вакцинация от COVID-19 организованных коллективов

Зеленский заяивл о запуске в Украине проекта строительства больниц по евростандартам

ПОСЛЕДНЕЕ

J&J заявила об эффективности своей вакцины против штамма "дельта" COVID-19

Фармрынок Украины к концу I полугодия вернулся к доковидной структуре потребления из-за снижения заболеваемости COVID-19 - Darnitsa Group

Фармрынок Украины к концу I полугодия вернулся к доковидной структуре потребления из-за снижения заболеваемости COVID-19 - Darnitsa Group

Фармкомпания "Фармак" за счет цифровизации производства снизила затраты на 10-20%

Группа "Лекхим" поставит в Украину первую партию вакцины CoronaVac в рамках контракта с Crown Agents

В Украине началась пилотная эксплуатация ковидных сертификатов - ЦГЗ

Минздрав намерен ускорить создание центров реабилитации и паллиативной помощи детям

В Украине увеличивается количество центров массовой вакцинации от COVID-19 (обновленная)

Профильный комитет Рады поддержал законопроект об обращении конопли в медицинских целях

Все официальные институции заявили о поддержке легализации в Украине медканабиса, против могут быть только участники нелегального рынка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА