Медицина

10:40 02.07.2021

В Украине от коронавируса привили уже более 2 млн человек - Минздрав

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В Украине от коронавируса привили уже более 2 млн человек - Минздрав

В течение суток, 1 июля, от коронавируса в Украине привили 90 959 чел., таким образом увеличив общую численность украинцев, которые были вакцинированы от COVID-19 за весь период прививочной кампании более чем до 2 млн чел., сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в пятницу.

"С начала прививочной кампании привито 2 001 132 чел., из них получили первую дозу 2 001 130 чел., полностью иммунизированы и получили две дозы 766 483 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 767 613 прививок", - говорится в сообщении Минздрава, обнародованном в "Фейсбук".

Уточняется, что за сутки, 1 июля 2021 года, в стране было привито 90 959 чел. Одну дозу получили 35 472 чел., полностью иммунизированы 55 487 чел.

"В течение суток работали 572 мобильные бригады, 1 546 пунктов прививки, 22 центра вакцинации", - подчеркивают в Минздраве.

По состоянию на 1 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 765 181 человек.

 

Теги: #вакцинация #минздрав #коронавирус
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