Центры массовой вакцинации от COVID-19 на текущей неделе будут работать в шести городах Украины – сервис Helsi.me

Центры массовой вакцинации от COVID-19 на текущей неделе будут работать в шести городах.

Как сообщается в пресс-релизе сервиса Helsi.me, через который можно записаться на вакцинацию, массовая вакцинация будет проходить в Киеве, Одессе, Харькове, Белой Церкви, Запорожье и Полтаве.

При этом в Helsi.me отмечают, что в каждом из этих городов разное количество пунктов вакцинации и разные даты.

Так в Киеве вакцинация будет проходить пять дней с 30 июня по 4 июля, в Харькове массовая вакцинация происходит в будние дни без ограничений во всех 34 поликлиниках города, в Одессе - 4 июля, в Полтаве - с 1 июля по 3 июля, в Запорожье - на выходных 3-4 июля, в Белой Церкви - 3 июля.

В Киеве, Одессе, Полтаве, Запорожье и Белой Церкви будут действовать две очереди - по предварительной онлайн-записи и "живая очередь", в Харькове вакцинация будет проводиться только по предварительной онлайн-записи.

Во всех городах прививки проводят вакциной Coronavac, срок ревакцинации которой составляет 14-28 дней.

Вакцинация против COVID-19 происходит бесплатно. Для быстрого прохождения процедуры вакцинации желательно иметь подписанную декларацию с семейным врачом.

Справка: Сервис Helsi.me - это сервис записи на медицинские услуги и безопасного хранения медицинских данных. Пациентам сервис позволяет быстро и удобно записываться на прием к врачу, диагностику, анализы, вакцинация и заказывать медикаменты. Больницам - участвовать в реформе здравоохранения и упорядочить работу клиники. Через сайт и приложение Helsi.me ежемесячно записывают на прием более 2,5 млн пациентов. Системой пользуются более 1300 учреждений здравоохранения и 49 тыс. врачей по всей Украине.