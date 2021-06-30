Все официальные институции заявили о поддержке легализации в Украине медканабиса, против могут быть только участники нелегального рынка

Все официальные институции, в том числе главы Церквей, президент Украины и глава профильного парламентского комитета заявили о поддержке легализации медицинского канабиса, выступать против могут только представители нелегального рынка, считает глава благотворительной организации (БО) "100% Жизни" Дмитрий Шерембей.

"ВОЗ четыре года назад опубликовала рекоммендации странам урегулировать доступ к медикаментам на основе канабиоидов. У нас нет ни одной легальной институции, которая бы выступала против, нет никакой причины, почему можно не принять закон о канабисе. За легализацию выступили глава украинской церкви, президент Украины, министр здравоохранения, глава комитета, глава партии "Слуга народа", даже МВД и его руководитель заявили, что поддерживают легализацию медканабиса. Значит, существуют какие-то силы без официальной позиции, чьи интересы нарушает легализация медканабиса. Единственной такой монолитной силой является мафия, которая контролирует черный рынок", - рассказал он агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Шерембей отметил, что в Украине в целом нет опыта применения канабиоидов в медицинских целях и нет никакой исторической статистики потребления, которая позволила бы оценить потребность.

Вместе с тем, по его оценке, в медицинском канабисе нуждаются около 2,5 млн украинцев, которые испытывают хронические боли, не снимаемые другими препаратами, в том числе онкопациенты, пациенты с эпилепсией, психическими расстройствами.

Он подчеркнул, что в настоящее время в Украине зарегистрированы и применяются около 60 наркосодержащих препаратов, "которые намного тяжелее и сложнее, чем канабиоиды, и которые вызывают конкретную наркозависимость".

"Они применяются в медицине, но их применение регламентировано, они отпускаются только по "красному" рецепту. Применение медканабиса будет по еще более строгой схеме, это будет только электронный рецепт. Важно понимать, что канабиоиды в мире не являются наркотическим веществом, так их называют те, кто не заинтересован в легализации медканабиса", - сказал он.

Шерембей считает, что в случае принятия закона о медканабисе препараты на его основе могут быть очень быстро зарегистрированы и пущены в оборот.

"Их можно будет завозить из Израиля, Польши, Канады. Эти препараты уже существуют, но их будут регистрировать, и завозить легально. Я думаю, что после подписания закона это вопрос нескольких недель, чтобы в Украину была легально завезена первая партия медикаментов", - сказал он.

"Легализация медканабиса даст два простых результата: исчезнет черный рынок и люди будут лечиться легально, пойдут к легальным врачам, будут получать легальный рецепт и легальный препарат. И люди будут получать предсказуемый эффект от этого лекарства", - сказал он.

Парламентский комитет здоровья нации, медпомощи и медстрахования намерен на заседании среду рассмотреть законопроекты о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности (№5596) и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения растений конопли в промышленных, медицинских и научных целях (№5596-1).