Медицина

16:18 30.06.2021

Все официальные институции заявили о поддержке легализации в Украине медканабиса, против могут быть только участники нелегального рынка

3 мин читать
Все официальные институции заявили о поддержке легализации в Украине медканабиса, против могут быть только участники нелегального рынка

Все официальные институции, в том числе главы Церквей, президент Украины и глава профильного парламентского комитета заявили о поддержке легализации медицинского канабиса, выступать против могут только представители нелегального рынка, считает глава благотворительной организации (БО) "100% Жизни" Дмитрий Шерембей.

"ВОЗ четыре года назад опубликовала рекоммендации странам урегулировать доступ к медикаментам на основе канабиоидов. У нас нет ни одной легальной институции, которая бы выступала против, нет никакой причины, почему можно не принять закон о канабисе. За легализацию выступили глава украинской церкви, президент Украины, министр здравоохранения, глава комитета, глава партии "Слуга народа", даже МВД и его руководитель заявили, что поддерживают легализацию медканабиса. Значит, существуют какие-то силы без официальной позиции, чьи интересы нарушает легализация медканабиса. Единственной такой монолитной силой является мафия, которая контролирует черный рынок", - рассказал он агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Шерембей отметил, что в Украине в целом нет опыта применения канабиоидов в медицинских целях и нет никакой исторической статистики потребления, которая позволила бы оценить потребность.

Вместе с тем, по его оценке, в медицинском канабисе нуждаются около 2,5 млн украинцев, которые испытывают хронические боли, не снимаемые другими препаратами, в том числе онкопациенты, пациенты с эпилепсией, психическими расстройствами.

Он подчеркнул, что в настоящее время в Украине зарегистрированы и применяются около 60 наркосодержащих препаратов, "которые намного тяжелее и сложнее, чем канабиоиды, и которые вызывают конкретную наркозависимость".

"Они применяются в медицине, но их применение регламентировано, они отпускаются только по "красному" рецепту. Применение медканабиса будет по еще более строгой схеме, это будет только электронный рецепт. Важно понимать, что канабиоиды в мире не являются наркотическим веществом, так их называют те, кто не заинтересован в легализации медканабиса", - сказал он.

Шерембей считает, что в случае принятия закона о медканабисе препараты на его основе могут быть очень быстро зарегистрированы и пущены в оборот.

"Их можно будет завозить из Израиля, Польши, Канады. Эти препараты уже существуют, но их будут регистрировать, и завозить легально. Я думаю, что после подписания закона это вопрос нескольких недель, чтобы в Украину была легально завезена первая партия медикаментов", - сказал он.

"Легализация медканабиса даст два простых результата: исчезнет черный рынок и люди будут лечиться легально, пойдут к легальным врачам, будут получать легальный рецепт и легальный препарат. И люди будут получать предсказуемый эффект от этого лекарства", - сказал он.

Парламентский комитет здоровья нации, медпомощи и медстрахования намерен на заседании среду рассмотреть законопроекты о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности (№5596) и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения растений конопли в промышленных, медицинских и научных целях (№5596-1).

Теги: #канабис #эксперты #легализация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:49 20.06.2021
Германия направит экспертов в мирные миссии по миру для решения конфликтов и предотвращения кризисов

Германия направит экспертов в мирные миссии по миру для решения конфликтов и предотвращения кризисов

08:20 15.06.2021
Байден обсудил с экспертами по России предстоящую встречу с Путиным в Женеве

Байден обсудил с экспертами по России предстоящую встречу с Путиным в Женеве

12:52 31.05.2021
Разумков не полностью поддерживает легализацию медицинского каннабиса

Разумков не полностью поддерживает легализацию медицинского каннабиса

20:55 21.05.2021
США и ЕС призвали украинскую власть обеспечить временную, но существенную роль независимых экспертов в ВСЮ, ВККС и НАБУ

США и ЕС призвали украинскую власть обеспечить временную, но существенную роль независимых экспертов в ВСЮ, ВККС и НАБУ

11:42 03.05.2021
Независимые эксперты номинационного комитета по назначениям в набсоветы заявили о приостановке работы в Украине

Независимые эксперты номинационного комитета по назначениям в набсоветы заявили о приостановке работы в Украине

13:39 02.04.2021
Эксперты оценили евроинтеграционную политику Украины на "три с плюсом", а евроатлантическую на "пять с минусом" - исследование

Эксперты оценили евроинтеграционную политику Украины на "три с плюсом", а евроатлантическую на "пять с минусом" - исследование

09:51 31.03.2021
Украинский фармрынок в 2020 году вырос на 13% - эксперты

Украинский фармрынок в 2020 году вырос на 13% - эксперты

10:59 22.03.2021
Витренко усилил экспертный совет при Минэнерго специалистами по геологии и добыче углеводородов

Витренко усилил экспертный совет при Минэнерго специалистами по геологии и добыче углеводородов

16:14 18.03.2021
В Украине запускают экспертную платформу для помощи городам в реализации крупных инфраструктурных проектов

В Украине запускают экспертную платформу для помощи городам в реализации крупных инфраструктурных проектов

11:28 10.03.2021
Правоохранители разоблачили схему незаконной легализации иностранцев на территории Украины

Правоохранители разоблачили схему незаконной легализации иностранцев на территории Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Центры контроля и профилактики заболеваний заработают во всех регионах Украины с 1 июля

Китайская фармкомпания Sinovac поставит в Украину еще 5,325 млн доз вакцины от COVID-19

В Украине началась вакцинация от COVID-19 организованных коллективов

Зеленский заяивл о запуске в Украине проекта строительства больниц по евростандартам

Зеленский подписал указ о повышении минимальной заработной платы медикам

ПОСЛЕДНЕЕ

В большинстве больниц нет сканеров для отслеживания цепочки поставки препаратов – МЗУ

Центр массовой вакцинации от COVID-19 откроют во Львове на базе частной клиники

Центры контроля и профилактики заболеваний заработают во всех регионах Украины с 1 июля

Ученые разработали быстрый способ синтеза антител к SARS-CoV-2

В Украине за сутки вакцинировали от COVID-19 более 43 тыс. человек – Минздрав

Pfizer приостановила поставки препарата для отказа от курения Chantix, проверит его на наличие канцерогенов

Клиники Ривного в составе кластера медтуризма могут составить конкуренцию столичным медучреждениям – мнение

Ковидный сертификат для украинцев будет действовать до 180 дней

В Украине достаточно тестов и лабораторных мощностей для диагностики COVID-19 в случае роста заболеваемости

В Украине началось всеукраинское исследование иммунного статуса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА