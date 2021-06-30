Медицина

13:31 30.06.2021

В большинстве больниц нет сканеров для отслеживания цепочки поставки препаратов – МЗУ

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В большинстве больниц нет сканеров для отслеживания цепочки поставки препаратов – МЗУ

В большинстве украинских больниц нет сканеров, которые позволяют сканировать нанесенные на упаковки лекарственных средств QR-код и таким образом отслеживать цепочки поставки препаратов, сообщила начальница отдела производственной аналитики госпредприятия "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) Алена Жужа.

"Если бы во всех больницах, в которые мы осуществляем поставки, были бы сканеры QR-кодов, это помогло бы автоматизировать процесс сбора информации о всей цепочке поставки. Медучреждений, куда мы поставляем (лекарства - ИФ), много, но у них нет такого оборудования", - сказала она в ходе презентации системы бизнес-аналитики МЗУ (BI) в среду.

Жужа отметила, что в настоящее время МЗУ не имеет возможности консолидировать информацию о цепочках поставок и остатках препаратов, которые поставляют другие закупщики, в том числе международные организации, местные органы и закупают сами больницы.

При этом медучреждения вносят информацию об остатках препаратов в ручном режиме.

"Сбор информации можно было обеспечить на центральном уровне, на центральном складе, но это сложно обеспечить на местном уровне. Сейчас мы стараемся максимально отслеживать цепь поставок, провели интеграцию с нашим логистическим партнером, получаем информацию о тех препаратах, которые заезжают на территорию Украины по нашим закупкам. Это детальная информация о каждом препарате, но дальше больницы заполняют информацию сами", - сказала она.

Жужа подчеркнула, что проблему обеспечени сканерами больниц, куда поступают закупленные централизованно лекарства, можно было бы решить, закупив такие сканеры централизованно.

"Мы надеемся, что у больниц появится возможность устанавливать такие сканеры. Возможно, мы на центральном уровне будем помогать это делать", - сказала она.

Теги: #больницы #сканеры #мзу
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