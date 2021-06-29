Центр массовой вакцинации от COVID-19 откроют во Львове на базе частной клиники

Во Львове 3-4 июня начнет работать центр массовой вакцинации от COVID-19 на базе многопрофильной частной клиники IQMED Clinic.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в клинике, он станет пятым центром массовой вакцинации, которые будут работать во Львове.

Вакцинация в вакцинальном центре клиники IQMED Clinic будет проводиться вакцинальными бригадами, при этом будет использоваться вакцина CoronaVac.

На вакцинацию могут прийти все зарегистрированные в приложении "Дия" и другие желающие получить прививку против COVID-19.

Кроме клиники IQMED Clinic, 3-4 июля во Львове центры вакцинации будут действовать в ТРЦ "Форум Львов", "Виктория Гарденс", Центре Довженко, на стадионе "Арена Львов".

По состоянию на 28 июня, во Львове вакцинировали 63 455 человек, в том числе двумя дозами – 12 965 человек.