Медицина

15:01 29.06.2021

Центры контроля и профилактики заболеваний заработают во всех регионах Украины с 1 июля

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Центры контроля и профилактики заболеваний заработают во всех регионах Украины с 1 июля

Центры контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ) заработают с 1 июля во всех областях Украины и Киеве, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, все 25 региональных центров будут подчиняться Минздраву по вертикали главного государственного санитарного врача. Организационно-методическое руководство будет обеспечиваться Центром общественного здоровья.

В Минздраве подчеркнули, что новая система общественного здоровья направлена на развитие мощной вертикали эпидемического контроля в регионах.

ЦКПЗ создаются путем объединения существующих региональных мощностей лабораторных центров, областных центров общественного здоровья, подразделений по статистике, отделов мониторинга и оценки, уточняется в сообщении.

В министерстве отмечают, что такие центры будут полностью ответственны за контроль над болезнями в регионе: от рутинного мониторинга показателей до прогнозирования, выявления чрезвычайных ситуаций, вспышек и реагирования на них. Среди функций центров также - обеспечение эпиднадзора, санитарного и эпидемического благополучия населения, защита населения от инфекционных болезней, предупреждение и профилактика неинфекционных заболеваний, поддержка биобезопасности и биозащиты, иммунопрофилактика, просветительская работа относительно здорового образа жизни, предотвращение факторов риска, борьба с устойчивостью к противомикробным препаратам и др.

Теги: #медицина #цкпз #регионы
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