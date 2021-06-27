В Украине за сутки вакцинировали от COVID-19 более 43 тыс. человек – Минздрав

За минувшие сутки, 26 июня, в Украине от COVID-19 вакцинировали 43 660 человек, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"Одну дозу получили 22 328 человек, полностью иммунизированы – 21 332 человека", - указывается в сообщении на телеграм-канале.

В течение суток работали 300 мобильных бригад, 416 пунктов прививок и 100 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привиты 1 893 839 человек, из них получили 1 дозу – 1 893 837 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 572 298 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 466 135 прививок.

По состоянию на 26 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 745 687 человек.