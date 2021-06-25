Клиники Ровно в составе кластера медтуризма могут составить конкуренцию столичным медучреждениям – мнение

Клиники г. Ровно, вошедшие в состав Ровенского межрегионального кластера медицинского туризма, могут составить конкуренцию столичным медицинским учреждениям, считает представитель кластера Татьяна Воронцова.

"В настоящее время в некоторых направлениях медицины мы уже конкурируем с киевскими клиниками, особенно в ортопедии, травматологии, акушерстве и родах, а также в направлении -гинекологии-родах, кардиохирургии и стентировании", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах Международного конгресса медицинского и оздоровительного туризма, прошедшего в Киеве на минувшей неделе.

Воронцова отметила, что участие в программах медицинского туризма позволяет клиникам привлекать дополнительное финансирование, в частности за счет оказания платных медицинских услуг. При этом она подчеркнула, что цены на услуги медицинского туризма, которые оказывают коммунальные клиники, утверждаются местными властями. Полученные таким образом средства направляются на развитие медучреждений.

"Идея создания кластера возникла у медиков и провайдеров туристического бизнеса, чтобы усилить друг друга и усилить регион. Нам было очень легко доказывать местным властям актуальной этой идеи - они фактически были инициаторами. Платные услуги утверждены Ровенским горсоветом, и больница может таким образом оказывать услуги пациентам, получая дополнительное финансирование", - сказала она.

Воронцова отметила, что в кластер вошли пять ровенских частных и коммунальных медучреждений, и сейчас готовятся документы для включения в него еще ряда коммунальных клиник. В дальнейшем количество участвующих в кластере заведений может вырасти до 10.

Участником медицинского кластера стали, в частности, Ровенская центральная городская больница, где пациенты могут получить услуги в лечении по травматологии, ортопедии, кардиохирургии, коронарографии, стентированию, лечении инсульта и постинсультной реабилитации.

"Мы имеем возможность оперировать спинальные травмы. Сейчас мы формируем реабилитационный центр. Он будет заниматься не только инсультными пациентами, но и пациентами после травм. Эта реабилитация будет продуктом медтуризма", - сказала она.

В кластер входит также городской роддом Ровно, единственная в Ровенской области частная лечебно-диагностическая клиника с хирургическим направлением EndoClinic, Тернопольская университетская клиника.

Участие в кластере рассматривают еще ряд медучреждений Западной Украины, в частности Хмельницкой области.

Ровенский межрегиональный кластер медтуризма создан в конце 2020 года.