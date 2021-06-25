В Украине достаточно тестов и лабораторных мощностей для диагностики COVID-19 в случае роста заболеваемости

В Украине достаточно тестов и лабораторных мощностей для своевременной диагностики COVID-19 в случае роста заболеваемости, утверждает гендиректор Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Роман Родина.

"По ПЦР-тестам еженедельно по разным лабораториям и лабораторным центрам запас составляет три, четыре, пять месяцев. То есть сейчас тест-системы в наличии и если будет резкое увеличение количества случаев заболевания COVID-19, то их хватит", - сказал он в эфире YouTube-канала "Доктор Булавинова" в пятницу.

Родина также сообщил, в частности, что с ноября 2020 года в Украину было доставлено 6,5 млн экспресс-тестов, из которых до настоящее время использовано 3 млн.

"Мы ведем ежедневную статистику. В принципе, запас тестов есть", - сказал он.

Он отметил, что в пик эпидемии "некоторые лаборатории работали с 6 утра до 11 вечера, но благодаря этому некоторые лаборатории исследовали 2,5-3 тыс. образцов в день".

Родина подчеркнул, что для диагностики COVID-19 необходимость активнее использовать лаборатории медучреждений.