В Киеве начнут действовать вакцинальные бригады на базе стационарных медучреждений

Вакцинальные бригады от COVID-19 на базе стационарных медучреждений начнут действовать в Киеве, сообщила директор департамента здравоохранения Киевской горгосадминистрации (КГГА) Валентина Гинзбург.

"У нас начнут работу на этой неделе бригады, которые созданы уже на базах стационарных медучреждений, там, где есть возможности такой организации. Это будет большая помощь", - сказала она в среду в ходе онлайн-дискуссии "Почему украинцы не хотят вакцинироваться".

Гинзбург отметила, что в столице вакцинальная кампания от COVID-19 началась только после того, как городские власти получили подтвержденную информацию о сроках и объемах поставок вакцин.

"Мы это сделали специально, потому что начинать вакцинальную кампанию, не имея представления о сроках и количестве поставок, это было очень неразумно", - сказала она.

При этом Гинзбург подчеркнула необходимость напоминать гражданам, что свидетельство о вакцинации нельзя получить в вакцинальном центре.

"Свидетельство о вакцинации выдается у врача, оно утверждается как печатью врача, так и печатью медучреждения. Выдать такое свидетельство в вакцинальных центрах невозможно", - сказала она.

Также Гинзбург подчеркнула, что гражданам нужно напоминать о необходимости иметь декларацию с семейным врачом.

"Реформы проводились для того, чтобы люди получили своего семейного врача и заключили декларации. Поэтому нельзя идти по пути, что мы будем вакцинировать, но люди будут продолжать оставаться без семейного врача. Так не должно быть", - сказала она.

Кроме того, Гинзбург отметила необходимость напоминать гражданам о том, что вакцинальные центры работают только с вакциной Coronavac, так как "люди приходят на ревакцинацию на другие вакцины, а потом жалуются".

Она также выразила обеспокоенность, что будет провалена вакцинация Coronavac коллективам, которые написали в колл-центр заявки на вакцинацию разрешить вакцинацию Pfizer.

"Люди займут позицию, что они написали коллективное обращение и будут ждать Pfizer и будут отказываться от Coronavac. При формировании национального плана вакцинации была отработана дорожная карта, были взвешенные категории, нужно придерживаться этого плана", - сказала она.

При этом эксперт подчеркнула, что в настоящее время в Киеве достаточное количество вакцин на вторую дозу.