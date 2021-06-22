Медицина

13:17 22.06.2021

В Украине началась вакцинация от COVID-19 организованных коллективов

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В Украине началась вакцинация от COVID-19 организованных коллективов

В Украине началась вакцинация против COVID-19 организованных коллективов вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

По состоянию на 21 июня 2021 года, зарегистрировано 1,447 тыс. заявок на вакцинацию коллективов всего на 216,893 тыс. человек.

Согласно сообщению, коллективы будут вакцинировать в каждом регионе Украины в той последовательности, в которой они записывались через контакт-центр Минздрава. Процесс будет зависеть от количества мобильных бригад по иммунизации.

Региональный координатор по вакцинации перед приездом мобильной бригады должен позвонить ответственному лицу в коллективе и сообщить всю необходимую информацию для подготовки и проведения прививок.

До приезда мобильной бригады руководство коллектива должно обеспечить чистое, хорошо освещенное помещение, которое отделено от любых производственных площадей, или открытых пространств с рабочими местами, имеет вентиляцию для поставки свежего воздуха, достаточную площадь для комфортной работы мобильной бригады по вакцинации в составе не менее трех человек. Помещение должно быть оборудовано кушеткой для пациентов, стульями и столиками для работы мобильной бригады, доступом к месту для гигиены рук, иметь столик, который может вместить одну небольшую сумку-холодильник (термоконтейнер), инъекционные материалы и коробку для безопасной утилизации шприцев, а также доступ к интернету (WiFi).

Помимо этого, руководство должно предоставить помещение для медицинского наблюдения в течение 30 мин после прививок, которое может вместить 5-10 человек.

Заявку на выезд мобильной бригады для прививки сотрудников компании можно оставить по телефону контакт-центра Минздрава.

Теги: #коллектив #вакцинация #минздрав #коронавирус
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