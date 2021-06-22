Украинцы старше 55 лет будут проходить полные медицинские обследования каждые 2 года – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о внедрении в Украине системы полного медицинского обследования для украинцев старше 55 лет в рамках общенациональной президентской программы "Здоровая Украина".

"Для лиц старше 55 лет будут внедрены медицинские check-up – полные медицинские обследования каждые 2 года, а для некоторых категорий - каждый год. Ранняя диагностика позволит государству спасать граждан", - заявил Зеленский во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Здоровая Украина".

По словам президента, "цифры, отражающие среднюю продолжительность жизни в Украине, в настоящее время неутешительные".

"В Украине средняя продолжительность жизни составляет 72 года. По этому показателю мы занимаем 115-е место в мире. Но самое страшное здесь не рейтинги, а то, что численность населения Украины уменьшается с каждым годом. Чтобы понять эту угрозу, достаточно посчитать, сколько нас будет через 10-20 или 50 лет, если мы не изменим эту ситуацию кардинально", - отметил президент.

Как отметил Зеленский, "в рамках программы "Здоровая Украина" должна также появиться модель здоровой школы, которая предусматривает реформу школьного питания, популяризацию спортивных секций, новую концепцию уроков физкультуры и др.

Кроме того, еще одним компонентом программы "Здоровая Украина" станет создание в Украине сети "активных" парков и спортивных площадок.