Медицина

14:03 21.06.2021

Казахстан готов поставить Украине вакцину от COVID-19, в том числе в качестве гумпомощи

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Казахстан готов поставить Украине вакцину от COVID-19, в том числе в качестве гумпомощи

Казахстан готов поставить Украине свою вакцину от COVID-19 "QazVac", сообщила пресс-служба посольства Казахстана в Украине.

"Казахстанская сторона информировала о разработке и производстве собственной вакцины "QazVac" и подтвердила готовность ее поставок в Украину, в том числе в качестве гуманитарной помощи", - говорится в сообщении посольства в субботу.

Данная инициатива прозвучала в ходе встречи министра торговли и интеграции Казахстана Бахыта Султанова с министром охраны здоровья Украины Виктором Ляшко.

"Учитывая возобновление регулярного авиасообщения между странами и повышение деловой активности граждан двух стран, стороны договорились проработать вопросы взаимного признания паспортов/сертификатов о вакцинации против COVID-19", - добавили в дипмиссии.

Султанов также отметил в беседе, что с первых дней распространения короновируса сторонами было налажено "эффективное взаимодействие в вопросах поставок гуманитарной помощи из Китая в Украину транзитом через Казахстан (с технической посадкой в городах Казахстана)".

Казахстан приступил к разработке собственной вакцины от коронавируса в марте 2020 года на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. В мае 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила казахстанскую инактивированную вакцину от коронавируса в перечень кандидатных, а 29 августа - в число допущенных к клиническим испытаниям. В настоящее время отечественная вакцина "QazVac" (прежнее название "QazCovid-in") находится в стадии клинических испытаний, которые завершатся в июле.

В Казахстане массовая вакцинация населения препаратом "QazVac" началась 26 апреля.

В настоящее время отечественная вакцина производится на базе НИИ проблем биологической безопасности.

Теги: #вакцина #украина #казахстан
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