Медицина

17:13 18.06.2021

Ляшко: для 10 млн вакцинаций от COVID-19 к концу лета нужно проводить по 119 тыс. вакцинаций в день

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Ляшко: для 10 млн вакцинаций от COVID-19 к концу лета нужно проводить по 119 тыс. вакцинаций в день

Для того, чтобы провести до конца лета 10 млн вакцинаций от COVID-19, нужно ежедневно проводить по 119 тыс. вакцинаций, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Я говорил о своих планах сделать 10 млн вакцинаций до конца лета. Сейчас мы имеем почти 2 млн вакцинаций, но за последние три дня их количество значительно выросло. Планка, которая позволит выполнить план, – это 119 тыс. вакцинаций в день", - сказал он журналистам в пятницу.

Ляшко отметил, что в настоящее время максимальное количество вакцинаций достигает 73-76 тыс. вакцинаций в день.

Он напомнил, что в июне поступили 4 млн доз вакцин, в июле "будет еще больше".

"Уже конкретно будем говорить о количестве, когда будут зафиксированы даты поставок", - сказал он.

Теги: #ляшко #вакцинация #минздрав #коронавирус
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