Медицина

11:39 18.06.2021

Зеленский заяивл о запуске в Украине проекта строительства больниц по евростандартам

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Зеленский заяивл о запуске в Украине проекта строительства больниц по евростандартам

В текущем году в Украине запустят проект, предусматривающий строительство больниц нового формата, которые будут соответствовать уровню европейских клиник, заявил президент Владимир Зеленский.

"Одним из шагов на пути к качественной медицине станет наш новый проект – запуск больниц нового, качественно другого формата, по лучшим мировым стандартам. Больницы одинаково комфортные как для пациента, так и для врача. Мы начинаем этот проект уже в этом году с областных клинических и детских больниц, которые должны соответствовать уровню европейских клиник", - заявил Зеленский во время выступления в День медика, трансляцию которого вел Офис президента в Facebook.

По словам президента, данный проект будет реализован в каждой области. "Новые учреждения станут примером качества для дальнейших планов по обновлению всех больниц в Украине", - добавил он.

По словам Зеленского, также продолжается строительство больниц в рамках национальной программы "Большое строительство".

"Уже создано 33 больницы и 60 сельских амбулаторий. В планах - к концу 2021 года еще 30 медицинских учреждений и 340 сельских амбулаторий плюс 200 современных приемных отделений по всей Украине", - сказал президент.

Теги: #большое_строительство #медицина #зеленский #больницы
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