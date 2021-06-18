Медицина

11:36 18.06.2021

Зеленский подписал указ о повышении минимальной заработной платы медикам

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Зеленский подписал указ о повышении минимальной заработной платы медикам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении минимального размера заработной платы для медицинских сотрудников.

"Не менее 13,5 тыс. грн для среднего медицинского персонала и не менее 20 тыс. грн для врачей", - заявил Зеленский во время выступления в День медика, трансляцию которого вел Офис президента в Facebook.

По словам Зеленского, Офис президента совместно с правительством и парламентом "сделают все, чтобы такие суммы были не только на бумаге, и, чтобы общий бюджет здравоохранения увеличивался, а также росли тарифы программ медицинских гарантий.

"Правительство начинает процесс подготовки бюджета на 2022 год. И я ожидаю, что он станет четким сигналом для обновления престижа и важной роли медиков в нашем украинском обществе", - добавил Зеленский.

Он также попросил правительство учесть повышение минимального размера заработной платы для медиков при составлении бюджета на следующий год.

Кроме того, Зеленский призвал представителей местных властей не допускать ситуаций, когда "руководители больниц получают в месяц 100 тыс. грн., а врачи и медсестры 6 тыс. грн".

Теги: #медики #указ #зеленский #зарплата
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