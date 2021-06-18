На закупку вакцин от COVID-19 до конца июня Минздрав потратит 10,5 млрд грн - Счетная палата

Министерство здравоохранения Украины до конца июня направит на закупку 38 млн доз вакцин от COVID-19 10,5 млрд грн, к настоящему времени на эти цели уже израсходовано 7,9 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Счетной палаты Украины со ссылкой на ее главу Валерия Пацкана, из израсходованных средств 7,8 млрд грн было направлено за закупку вакцины, 41 млн грн – на закупку шприцев, 3,8 млн грн – раствора, 18 млн грн - контейнеров для сбора медицинских отходов.

"Заложенная в бюджете средняя стоимость вакцины со всеми расходными материалами – около 276 грн", - сообщил Пацкан.

При этом Счетная палата не уточнила, о какой вакцине идет речь.