Бригада хирургов Института им. Амосова провела первую в Полтавской области операцию на открытом сердце

Бригада хирургов Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Амосова провела первую в Полтавской области операцию на открытом сердце.

Как сообщает пресс-служба Полтавской облгосадминистрации, бригада киевских хирургов под руководством директора Института им. Амосова Василия Лазоришинца 16 июня провели операцию аортокоронарного шунтирования на базе Полтавского областного клинического медицинского кардиоваскулярного центра.

Операцию провели 70-летнему жителю Кременчуга.

По словам главы Полтавской ОГА Олега Синегубова, киевские хирурги планируют консультировать полтавских коллег, "чтобы через несколько лет они самостоятельно проводили такие вмешательства".

По словам Лазоришенца, в настоящее время в Украине 49 кардиохирургических центров, 34 из которых выполняют операции на открытом сердце.

"Нами подписан меморандум, мы будем обучать специалистов и дальше. Полтава - один из немногих областных центров, который имеет высшее медицинское учебное заведение и выпускает специалистов", - сказал он.

В настоящее время в Украине выполняется 140 операций аортокоронарного шунтирования на 1 млн населения, в развитых странах этот показатель - 1300-1800 операций.

В 2020 году все центры вместе в Украине выполнили 18 тыс. операций на сердце.

Институт имени Н.Амосова ежедневно проводит до 25 операций на открытом сердце, 40 коронарографий, 10-15 стентирований, до 10 вмешательств при нарушениях ритма сердца.