Медицина

14:59 17.06.2021

Рада выделила 300 млн грн для проведения расширенного скрининга новорожденных

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Рада выделила 300 млн грн для проведения расширенного скрининга новорожденных

Народные депутаты в госбюджете на этот год предусмотрели 300 млн грн для проведения расширенного неонатального скрининга.

За соответствующий законопроект №5589 о внесении изменений в закон "О госбюджете Украины на 2021 год" об обеспечении расширенного неонатального скрининга в целом проголосовали 333 народных депутата.

Законопроект направляет 300 млн. грн из Фонда президента Украины на проведение расширенного неонатального скрининга.

"Это позволит нам выявлять у новорожденных детей врожденные или наследственные заболевания на ранней стадии. Ранняя диагностика позволяет назначить таким детям лечение, уменьшить уровень инвалидизации детей в Украине", - сказал министр охраны здоровья Виктор Ляшко во время обсуждения документа на пленарном заседании парламента.

По его словам, в настоящее время в Украине работают 12 центров неонатального скрининга, которые проводят исследования только на четыре заболевания.

"Мы планируем создать на базе существующих лабораторий пять мощных современных центров неонатального скрининга. Это позволит обеспечить обследование новорожденных детей всех регионов Украины", - сообщил Ляшко.

Он подчеркнул, что в скрининг будет включено 21 неонатальное заболевание в соответствии с лучшими европейскими практиками.

Теги: #скрининг #деньги #новорожденные
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