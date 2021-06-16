Медицина

12:30 16.06.2021

Свидетельство о вакцинации от COVID-19 российской Sputnik V не дает право на въезд в Украину

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Свидетельство о вакцинации от COVID-19 российской Sputnik V не дает право на въезд в Украину

Право на въезд в Украину и освобождение от самоизоляции дает документ о полном курсе прививок против COVID-19 только одобренной ВОЗ вакциной, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

В Минздраве отметили, что российская вакцина Sputnik V, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им.Гамалеи, не включена в этот перечень и поэтому не дает права на въезд в Украину.

Помимо этого, в Украине, в соответствии с постановлением Кабмина от 8 февраля 2021 года №95, запрещается регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для профилактики COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения, разработка и/или производство которых осуществляется государством-агрессором.

Согласно сообщению, в настоящее время в перечень препаратов, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, включены вакцины:

- Comirnaty (BNT162b2) производства Pfizer-BioNTech, зарегистрированная в Украине под названием "Комирнати";

- AstraZeneca / Oxford (AZD1222), зарегистрированная в Украине под названием "АстраЗенека";

- Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India, зарегистрированная в Украине под названием "Ковишелд";

- CoronaVac производства Sinovac Biotech, зарегистрированная в Украине под названием "Коронавак";

- Janssen, или Johnson & Johnson, (Ad26.COV2.S, JNJ-78436735)

- mRNA-1273 производства Moderna;

- BBIBP-CorV производства Sinopharm.

Этот список пополняется по мере того, как ВОЗ изучает и одобряет другие вакцины.

Теги: #свидетельство #вакцина #sputnik_v
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