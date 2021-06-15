На Закарпатье завершилась реконструкция в больницах Мукачева и Воловца

Завершена реконструкция первого этажа хирургического отделения под отделение экстренной (неотложной) медицинской помощи Мукачевской ЦРБ, которая проводилась рамках президентской программы "Большое строительство", сообщил глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.

В заведении, в частности, выполнены работы по заливке ленточного фундамента павильона, демонтированы перегородки коридора в приемную и завершены все отделочные работы. Кроме этого, обустроена крыша на павильоне для заезда автомобилей, выполнены монтажные работы по подключению тепловой завесы, системы кондиционирования и вентиляции, подключен аппарат КТ и проведена изоляция пола в помещении.

"Для эффективной диагностики пациентов приемное отделение Мукачевской райбольницы получило передовое медицинское оборудование. Среди которого - компьютерный томограф, УЗИ-аппарат, аппарат рентгеновский диагностический", - написал Полосков на своей странице в Facebook.

Кроме этого, начало прием пациентов обновленное отделение экстренной медицинской помощи центральной районной больницы в Воловце.

По словам главы области, там провели первый за 30 лет капитальный ремонт. За средства государственного бюджета для больницы приобрели современное специализированное оборудование - УЗИ-аппарат, цифровой стационарный рентген и компьютерный томограф.

"Главной задачей проекта и нашей команды было создание комфортных условий для работы врачей и предоставление пациентам доступа к качественным медицинским услугам", - подчеркнул Полосков.

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что в течение 2021 года в рамках программы планируется построить, реконструировать и отремонтировать 177 приемных отделений больниц.