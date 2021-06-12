Медицина

16:26 12.06.2021

В Мариуполе начал работу центр массовой вакцинации от COVID-19

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В Мариуполе начал работу центр массовой вакцинации от COVID-19

Центр массовой вакцинации от COVID-19 заработал в Мариуполе в субботу, 12 июня, сообщает Донецкая областная государственная администрация (ОГА).

Согласно сообщению на сайте ОГА, Центр разместился на территории спортивного комплекса "Ильичевец".

"С 9 утра возле стадиона уже собрались люди, которые записались в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дия" или через контакт-центр Минздрава", - говорится в сообщении.

Теги: #вакцинация #мариуполь #центр
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