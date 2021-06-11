Медицина

16:29 11.06.2021

Сеть медковоркингов Kabimed намерена объединить под своим до 200 коворкингов по Украине

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Сеть медковоркингов Kabimed намерена объединить под своим до 200 коворкингов по Украине

Сеть медицинских коворкингов Kabimed намерена объединить под своим брендом до 200 коворкингов по всей Украине.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" директор по маркетингу и коммуникациям Kabimed Дарья Черкашина, идея сети Kabimed принадлежит группе врачей и медицинских менеджеров, которые создали бизнес-план, нашли украинских инвесторов и возглавили проект.

"Пилот сети Kabimed стартовал с четырех помещений в четырех городах - Киев, Бровары, Ирпень и Чернигов. Они находятся в долгосрочной аренде. Наша цель - за первые шесть месяцев открыть 10 коворкингов, в течение следующих нескольких лет открыть до 200 коворкингов по всей Украине", - сказала она.

По словам Черкашиной, инвестиции в создание сети на первом этапе проекта (коворкинг в городах миллионниках и областных центрах, только для амбулаторного приема пациентов, без операционных) составят $5-6 млн.

В будущем сеть планирует развитие в направлении хирургии.

"Мы уже даже получим вопросы от самих хирургов об этом. Но не в пилотном режиме", - сказала она.

Каждый коворкинг сети рассчитан на 4-10 кабинетов и имеет медицинскую лабораторию. В одном кабинете могут по очереди принимать несколько врачей в зависимости от выбранного графика. Арендовать кабинет может врач любой специализации амбулаторного приема от трех часов до полного рабочего месяца.

"Фактически мы подхватили те процессы, которые запустила медреформа. Благодаря механизму "деньги следуют за пациентом" врачи первичного звена могут не только быть наемными работниками в коммунальных поликлиниках, но и начать частную практику и получать деньги от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) по заключенным декларациям на свой ФЛП-счет. Узкие специалисты также могут вести частную врачебную практику, однако их услуги будут оплачивать пациенты", - сказала она.

Черкашина обратила внимание, что Kabimed будет работать с единым центром управления.

"Работать по франшизе мы пока не планируем. Все бизнес- и другие процессы централизованы. Кабинеты будут бронироваться через внутреннюю онлайн-систему, а запись к врачам и ведение пациентов будут происходить в медицинской информационной системе (МИС), которую каждый врач выбирает самостоятельно", - сказала она.

Черкашина также сообщила, что партнером сети является МИС Helsi, однако врачи могут пользоваться той системой, которая им удобнее.

При этом Черкашина отметила, что сейчас для старта медицинской практики необходимы большие инвестиции в оборудование, ремонт, закупку мебели и оборудования, однако появление медковоркингов существенно изменит ситуацию и за последующие несколько лет темп открытия частных практик вырастет.

"Это станет возможным благодаря развитию ниши медоворкингов, легкого и наименее рискованного входа в частную практику. Врачи могут даже не увольняться с текущего места работы, а попытаться принимать в коворкинге, например, во вторую смену или на выходных", - пояснила она.

Вместе с тем Черкашина подчеркнула, что формат коворкинга позволяет врачам иметь дополнительный источник дохода и создать собственную мини-клинику на базе одного или нескольких кабинетов.

Комментируя отношения врачей с владельцами помещений коворкинга, Черкашина сказала, что такие отношения закрепляются подписанием договора аренды.

"Путь врача выглядит так: регистрация ФЛП, заключение с коворкингом договора аренды и получение лицензии Минздрава. Врачи сами устанавливают стоимость консультации, график работы и отпусков. При этом они получают все преимущества наемного труда - полностью оборудованное помещение для медпрактики, согласно всем требованиям Минздрава. За дополнительную плату врачи могут заказать сопровождение в получении лицензии на ведение частной врачебной практики, услуги по бухгалтерскому ведения ФЛП и услуги медсестры, остальное уже включено в аренду", - сказала она.

По словам Черкашиной, в настоящее время медицинские коворкинги являются новой нишей для Украины, а также и новым опытом для врачей.

"Мы не только строим бизнес, но и создаем новый опыт. В течение года мы будем корректировать бизнес-план и коммуникации, тестировать различные идеи и форматы и после этого уже думать о более сложном формате, которым является хирургия. Сейчас наша задача - создать сеть и предоставить как можно большему количеству врачей возможность иметь частную практику, а также покрыть как можно больше регионов", - сказала она.

Теги: #медицина #коворкинг #kabimed
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