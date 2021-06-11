Медицина

13:13 11.06.2021

На выходных 51 центр массовой вакцинации от COVID-19 будет работать в 15 регионах Украины

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На выходных 51 центр массовой вакцинации от COVID-19 будет работать в 15 регионах Украины

В Украине 12-13 июня 51 центр массовой вакцинации от COVID-19 будет работать в 14 областях Украины и Киеве.

Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения, центры вакцинации будут работать в Днепропетровской области (12 в Днепре и один в Кривом Роге), Львовской (три во Львове и по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые, Новояворовске и Червонограде), Одесской (четыре - в Одессе, по одному - в Балте, Черноморске и Измаиле), Полтавской (по одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях), Киевской (центр в Броварах и два – в Белой Церкви), Хмельницкой областях (по одному в Хмельницком и Каменце-Подольском), Херсоне (три центра), в Черновцах (два центра) и по одному центру в Киеве, Тернополе, Ривном, Виннице, Кропивницком, Житомире, Черкассах.

Как сообщалось, в центрах массовой вакцинации с конца мая вакцинировали граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации в приложении "Дия" или через контакт-центр Минздрава. Для прививок использовали вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech.

Теги: #вакцинация #центры #коронавирус
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