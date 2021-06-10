Медицина

16:03 10.06.2021

В Киеве с 14 июня начнется вакцинация госслужащих от коронавируса

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В Киеве с 14 июня начнется вакцинация госслужащих от коронавируса

Уже в следующий понедельник, 14 июня, в Украине, согласно решению Оперативного штаба Министерства здравоохранения по вакциноуправляемым инфекциям, начнется вакцинация государственных служащих от COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, речь идет о сотрудниках законодательных, исполнительных и судебных органов власти центрального, регионального и местного уровней и органов местного самоуправления.

"В столице их будут прививать мобильные бригады вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, начиная с 14 июня", - говорится в сообщении.

Теги: #киев #вакцинация #госслужащие
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