В Киеве с 14 июня начнется вакцинация госслужащих от коронавируса

Уже в следующий понедельник, 14 июня, в Украине, согласно решению Оперативного штаба Министерства здравоохранения по вакциноуправляемым инфекциям, начнется вакцинация государственных служащих от COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, речь идет о сотрудниках законодательных, исполнительных и судебных органов власти центрального, регионального и местного уровней и органов местного самоуправления.

"В столице их будут прививать мобильные бригады вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, начиная с 14 июня", - говорится в сообщении.