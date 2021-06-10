Переход медучреждений на е-больничные состоится с сентября - Ляшко

Полный переход всех медучреждений Украины на формирование электронных больничных состоится с 1 сентября 2021 года, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

Он также сообщил, что в настоящее время Минздрав ведет работу над внедрением электронных рецептов и кабинета пациента.

"Мы делаем все для того, чтобы медицина стала пациентоориентированной и чтобы сделать процесс предоставления медицинских услуг максимально удобным для людей. Это означает, что пациенту больше не придется тратить свое время на бумажную волокиту, чтобы зафиксировать факт временной нетрудоспособности", - сказал он.

Вместе с тем Ляшко подчеркнул, что для внедрения изменений нужно время, обучение и разъяснение для медицинских работников.