Переход медучреждений на е-больничные состоится с сентября - Ляшко
Полный переход всех медучреждений Украины на формирование электронных больничных состоится с 1 сентября 2021 года, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.
Он также сообщил, что в настоящее время Минздрав ведет работу над внедрением электронных рецептов и кабинета пациента.
"Мы делаем все для того, чтобы медицина стала пациентоориентированной и чтобы сделать процесс предоставления медицинских услуг максимально удобным для людей. Это означает, что пациенту больше не придется тратить свое время на бумажную волокиту, чтобы зафиксировать факт временной нетрудоспособности", - сказал он.
Вместе с тем Ляшко подчеркнул, что для внедрения изменений нужно время, обучение и разъяснение для медицинских работников.