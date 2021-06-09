Медицина

20:06 09.06.2021

В ближайшие выходные центры вакцинации населения от коронавируса откроются в 14 регионах Украины – ЦОЗ

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В ближайшие выходные центры вакцинации населения от коронавируса откроются в 14 регионах Украины – ЦОЗ

В ближайшие выходные, 12-13 июня, в 14 регионах Украины будут работать более 30 центров массовой вакцинации, сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве в среду.

Уточняется, что центры будут функционировать на территории 13 областей, а также в городе Киеве.

"На следующих выходных планируется работа: во Львовской области - 8 центров. Из них 3 - во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде; в Одесской области - 7 центров. Из них 4 - в Одессе, по одному в Балте, Черноморске и Измаиле; в Полтавской области - 5 центров. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях; в Херсонской области - 3 центра в Херсоне; в Черновицкой области - 2 центра в Черновцах; в Киевской области - 2 центра в Броварах и Белой Церкви; в Киеве - 1 центр; в Тернопольской области - 1 центр в Тернополе; в Ровенской области - 1 центр в Ровно; в Днепропетровской области - 1 центр в Днепре; в Хмельницкой области - 1 центр в Хмельницком; в Житомирской области - 1 центр в Житомире; в Черкасской области - 1 центр в Черкассах; в Донецкой области - 1 центр в Мариуполе", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что осуществлять вакцинацию будут мобильные медицинские бригады, прививать население будут китайской вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.

"Мы призываем местные власти в других регионах открывать новые центры, чтобы охватить еще больше людей. Министерство здравоохранения будет помогать создавать такие центры, обеспечивать их вакцинами и обучать персонал", - заявил главный государственный санитарный врач Украины - заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

В ЦОЗ напоминают, что эти центры пока работают только в выходные дни. В них прививают граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр Минздрава.

"Вакцинируют как тех, кого предварительно пригласили на прививку телефонным звонком или сообщением, так и, по другой очереди, всех желающих, которым еще не поступило приглашение, но которые есть в листе ожидания. Приоритет отдается пожилым людям", - подчеркивают в Центре.

Там добавляют, что выбирать вакцину в массовых центрах вакцинации нельзя. Будет доступна та вакцина, которая есть в наличии в Украине. Сейчас используют вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech.

Теги: #вакцинация #цоз #пандемия
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