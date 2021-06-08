Медицина

16:00 08.06.2021

ЮНИСЕФ к концу следующей недели доставит в Украину 473,85 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках COVAX

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ЮНИСЕФ к концу следующей недели доставит в Украину 473,85 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках COVAX

ЮНИСЕФ до конца следующей недели доставит в Украину 473,85 тыс. доз вакцины Pfizer BioNTech в рамках инициативы COVAX.

Как сообщается в пресс-релизе ЮНИСЕФ, первые 117 тыс. доз в рамках этой партии прибыли в Украину во вторник.

Ранее в рамках COVAX в Украину было поставлены 590,85 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech и 1,0728 млн доз вакцины AstraZeneca.

Инициатива COVAХ направлена на обеспечение справедливого и равноправного доступа к вакцинам от COVID-19 для каждой страны мира. Все вакцины в рамках COVAX Украина получает бесплатно.

От имени COVAX ЮНИСЕФ закупает и поставляет только те вакцины от COVID-19, соответствующие критериям безопасности и эффективности ВОЗ.

Работу COVAX координируют Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), ВОЗ и Коалиция по вопросам инноваций для готовности к эпидемиям (CEPI). ЮНИСЕФ взаимодействует с производителями и партнерами по закупкам и логистике вакцин от COVID-19.

В рамках COVAX до конца 2021 Украина должна получить достаточно вакцин от разных производителей, чтобы защитить от COVID до 20% населения.

Теги: #юнисеф #коронавирус #вакцина #pfizer
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