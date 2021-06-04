Центры массовой вакцинации от COVID-19 начнут работу еще в семи городах Украины

В Украине 5-6 июня начнут работу центры массовой вакцинации от COVID-19 еще в семи городах помимо Киева, Львова и Одессы, сообщило Министерство здравоохранения в Facebook.

Согласно сообщению, теперь центры вакцинации будут работать в таких городах:

- Киев, на базе Международного выставочного центра

- Львов, на базе стадиона "Арена Львов"

- Одесса, на базе ТЦ "Мегадом", Fontan Sky Center, общеобразовательной школы "Крымская"

- Тернополь, на базе Центра досуга и молодежных инициатив им. Довженко

- Полтава, на базе Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого

- Кременчуг Полтавской области, на базе Кременчугского лицея № 11 "Гарант"

- Лубны Полтавской области, на базе кинотеатра "Киевская Русь"

- Миргород Полтавской области, на базе дома культуры Миргородского городского совета

- Горишние Плавни Полтавской области, на базе обособленного административного подразделения "Горно-обогатительный комбинат"

- Ривне, на базе областного клинического лечебно-диагностического центра им. Полищука.

Как сообщалось, в центрах вакцинации, открытых в Киеве, Одесе и Львове, за минувшие выходные от COVID-19 были вакцинированы 4849 человек.

В центрах вакцинировали граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации в приложении "Дия" или через контакт-центр Минздрава. Для прививок использовали вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech.

Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr