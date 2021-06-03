Около 65% выезжающих за медуслугами украинцев едут в Турцию – эксперт

Около 65% украинцев, выезжающих за медицинскими услугами за рубеж, едут в Турцию, 12,6% - в Испанию, 7,2% - в Германию, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" сооснователь международной платформы для подбора клиник и организации лечения "Букимед" Евгений Хотянов.

По его данным, в пятерку наиболее популярных для медтуризма направлений также входят Италия (2,9%) и ОАЭ (2,2%).

"Сейчас активность украинцев на выезд за медицинскими услугами за рубеж пока еще незначительно меньше, чем в 2019-м, но быстро восстанавливается", - сказал он.

По словам Хотянова, наиболее востребованными среди украинцев зарубежными медицинскими услугами являются лечение онкологии - 47%, нейрохирургия - 12,6%, лечение неврологических заболеваний - 8,9%, ортопедия - 4,2%.

Кроме того, около 16,8% спроса на медуслуги за рубежом составляют пластические операции, которые фактически не являются лечением.

По словам Хотянова, в перечень медуслуг, которые украинцы могут получить за рубежом, постоянно расширяется благодаря обновлению технологий, "но революции случаются редко".

При этом, по его словам, среди украинцев растет спрос на высокотехнологическое лечение за рубежом, пока недоступное или малодоступное в Украине. Среди таких направлений, в частности, протонная терапия онкологии (Чехия, Испания, Германия), сложная нейрохирургия и большие операции на головном мозге в труднодоступных местах с использованием нейронавигации и нейромониторинга (Италия, Испания, Германия, Турция), роботизированные операции при помощи робота Да Винчи (Чехия, Италия, Испания, Германия, Турция).

В отношении трансплантации спрос формировался за счет посмертной органной трансплантации в Беларуси (почка, сердце) и Индии (сердце, легкие, комплекс сердце/легкие).

На прижизненную органную трансплантацию от родственных доноров чаще всего ехали в Турцию и Германию.

Кроме того, как отметил Хотянов, у украинцев есть "колоссальный спрос" на трансплантацию костного мозга за рубежом. Основное направление такого лечения в настоящее время - Турция из-за лучшего соотношения цена/результат.

Комментируя перспективы въездного медицинского туризма в Украине, Хотянов подчеркнул, что в целом в мире есть спрос на недорогое по сравнению с США, Великобританией и развитыми странами Евросоюза и качественное медицинское обслуживание.

"Украина в этой нише присутствует, но не является заметной точкой на мировой карте медицинских поездок. Главные конкуренты - Турция, Чехия, Венгрия, Польша", - сказал он.

По оценке Хотянова, в частности, среди иностранных пациентов есть спрос на лечение в Украине методом стволовых клеток и репродуктивные технологии.

"В Украину приезжают в основном не на классическое ЭКО, а на процедуру суррогатного материнства, так как в нашем законодательстве на это нет прямого запрета в отличие от большинства стран", - подчеркнул эксперт.