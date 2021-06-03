Медицина

14:12 03.06.2021

В МВЦ изменили процесс вакцинации киевлян для уменьшения очередей

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В МВЦ изменили процесс вакцинации киевлян для уменьшения очередей

Проходящий в столичном Международном выставочном центре (МВЦ) процесс вакцинации от Covid-19 киевлян будет изменен в целях минимизации очередей в ближайшие выходные, сообщил первый заместитель главы Киевской областной государственной администрации Николай Поворозник.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации в четверг, для оптимизации процесса вакцинации в выставочном центре принято решение о разделении потоков киевлян, которые придут на прививку.

"Первый - для тех, кому позвонили и пригласили на конкретное время. Второй - для тех, кто также записан в "Дие", но такого приглашения пока не получил. Такие граждане могут или дождаться вызова, или вакцинироваться в порядке "живой очереди", - пояснил Поворозник.

Приглашенные должны будут показать СМС-сообщение с датой, временем и номером вакцинальной бригады. В случае опоздания у приглашенных остается возможность вакцинироваться в порядке "живой очереди".

"Учитывая опыт предыдущих выходных, желающих привиться от Covid-19 среди зарегистрированных в мобильном приложении "Дия" оказалось больше, чем давших предварительное согласие во время приглашений… по телефону. Из около 7 тысяч киевлян подтвердили желание вакцинироваться только 560 человек. С одной стороны такая активность киевлян радует ответственным отношением к иммунопрофилактике. Но с другой - хочется максимально сократить время ожидания в очередях", - пояснил Поворозник.

Вход в Центр вакцинации в МВЦ 5 и 6 июня будет открыт с 10:00 до 17:30. Адрес: просп.Броварской, 15 (корпус 4, вход 4-А).

Теги: #вакцинация #условия #мвц
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