Профильный комитет ВР поддержал выделение 300 млн грн на расширенный неонатальный скрининг

Парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахованию поддержал выделение 300 млн грн на расширенный неонатальный скрининг, предусмотренный изменениями в госбюджет на 2021 год (законопроект №5589).

Соответствующее решение комитет принял на заседании в среду.

Согласно тексту пояснительной записки к законопроекту, эти средства планируется направить на оснащение лабораторным оборудованием экспертного и двух региональных центров неонатального скрининга.

Средства будут выделены за счет уменьшения расходов МОН Украины по бюджетной программе "Фонд Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта".