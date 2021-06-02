Медицина

19:13 02.06.2021

Профильный комитет ВР поддержал выделение 300 млн грн на расширенный неонатальный скрининг

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Профильный комитет ВР поддержал выделение 300 млн грн на расширенный неонатальный скрининг

Парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахованию поддержал выделение 300 млн грн на расширенный неонатальный скрининг, предусмотренный изменениями в госбюджет на 2021 год (законопроект №5589).

Соответствующее решение комитет принял на заседании в среду.

Согласно тексту пояснительной записки к законопроекту, эти средства планируется направить на оснащение лабораторным оборудованием экспертного и двух региональных центров неонатального скрининга.

Средства будут выделены за счет уменьшения расходов МОН Украины по бюджетной программе "Фонд Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта".

Теги: #бюджет #медицина #средства
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