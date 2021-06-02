Медицина

19:10 02.06.2021

НСЗУ и Минздрав попросят правительство выделить 300 млн грн на медучреждения, которые не отвечали требованиям

1 мин читать
НСЗУ и Минздрав попросят правительство выделить 300 млн грн на медучреждения, которые не отвечали требованиям

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) и Министерство здравоохранения обратятся к правительству с просьбой выделить 300 млн грн на финансирование медучреждений, которые не отвечали установленным требованиям.

Как сообщил и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский в ходе заседания парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования в среду, речь идет об около 200 медучреждениях, которые с апреля не соответствовали требованиям, установленным законом к медучреждениям и обеспечивающим безопасное пребывание и лечение в них.

"НСЗУ платит деньги медучреждениями в соответствии с этими требованиями. Поэтому мы не могли заплатить тем медучреждения, которые не отвечали требованиям", - сказал он.

Виленский отметил, что уменьшению оплат от НСЗУ способствовало также то, что "подавляющее большинство этих медучреждений не имели той нагрузки, которые имели раньше", в том числе по ковидному пакету.

"В контакте с НСЗУ указана максимальная сумма, но фактическая сумма выплат зависит от того, сколько сейчас медучреждения оказывают помощи и сколько они пролечили больных", - сказал он.

"Мы понимаем, что те клиники, которые не отвечали требованиям, сейчас остаются без финансирования. У нас была встреча с министром здравоохранения, чтобы дополнительно профинансировать эти медучреждения. На это нужны 300 млн грн. НСЗУ обращается к Минздраву и правительству, чтобы эти средства были дополнительно выделены", - сказал Виленский.

Теги: #средства #медучреждения #требования
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:13 02.06.2021
Профильный комитет ВР поддержал выделение 300 млн грн на расширенный неонатальный скрининг

Профильный комитет ВР поддержал выделение 300 млн грн на расширенный неонатальный скрининг

14:47 19.05.2021
Правительство утвердило требования к инвестпроектам со значительными инвестициями

Правительство утвердило требования к инвестпроектам со значительными инвестициями

18:24 12.05.2021
Страны G20 обязались выделить $246 млрд на ВИЭ с начала 2020 года – исследование

Страны G20 обязались выделить $246 млрд на ВИЭ с начала 2020 года – исследование

11:49 30.04.2021
МБРР может через месяц согласовать выделение Украине EUR90 млн по проекту помощи для вакцинации

МБРР может через месяц согласовать выделение Украине EUR90 млн по проекту помощи для вакцинации

17:27 29.04.2021
"Фармак" направит $500 тыс. на развитие KSE

"Фармак" направит $500 тыс. на развитие KSE

09:10 16.04.2021
JPMorgan направит $2,5 трлн в ближайшие 10 лет на борьбу с изменением климата

JPMorgan направит $2,5 трлн в ближайшие 10 лет на борьбу с изменением климата

14:29 14.04.2021
Кабмин утвердил распределение 30 млн грн для строительства и приобретения жилья для сотрудников ГСЧС

Кабмин утвердил распределение 30 млн грн для строительства и приобретения жилья для сотрудников ГСЧС

15:37 12.04.2021
Кабмин перераспределил почти 694 млн грн на закупку кислородных концентраторов

Кабмин перераспределил почти 694 млн грн на закупку кислородных концентраторов

13:26 12.04.2021
Кабмин выделил 55,4 млн грн медучреждениям НАМН на борьбу с COVID-19

Кабмин выделил 55,4 млн грн медучреждениям НАМН на борьбу с COVID-19

13:42 07.04.2021
Минздрав просит дополнительно 6,5 млрд грн на вакцинацию в госбюджете-2021

Минздрав просит дополнительно 6,5 млрд грн на вакцинацию в госбюджете-2021

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина готова обеспечить до 400 тыс. вакцинаций от COVID-19 в неделю - замглавы Офиса президента

Трансплантации в Беларуси ожидают 342 украинца – нардеп Дмитриева

Запуск цифровых COVID-сертификатов запланирован на начало июля - Шмыгаль

Партия в 500 тыс. доз вакцин CoronaVac прошла лабконтроль, в регионы начнут поставки 24 мая

Украина законтрактовала 45-47 млн вакцин от COVID-19 - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин назначил Кузина и Емца заместителями министра здравоохранения Украины

Клиника "Охматдет" может до конца 2021 года провести около 25 трансплантаций костного мозга – гендиректор

Рада хочет запретить продажу лекарств детям до 14 лет

ВОЗ одобрила китайскую вакцину CoronaVac, её использование позволит получить вакцинный паспорт - Ляшко

В Тернополе откроют центр массовой вакцинации населения против COVID-19

Зеленский внес в парламент законопроект о передаче из Фонда президента в Минздрав 300 млн грн для оснащения центров неонатального скрининга

Сервис Doc.ua начал сотрудничество с сервисом курьерской доставки Glovo

ОП инициирует создание в каждом облцентре многопрофильных больниц с возможностью трансплантации органов - Тимошенко

В Китае сообщили о первом в мире заражении человека штаммом птичьего гриппа H10N3

Украина готова обеспечить до 400 тыс. вакцинаций от COVID-19 в неделю - замглавы Офиса президента

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА