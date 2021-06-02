НСЗУ и Минздрав попросят правительство выделить 300 млн грн на медучреждения, которые не отвечали требованиям

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) и Министерство здравоохранения обратятся к правительству с просьбой выделить 300 млн грн на финансирование медучреждений, которые не отвечали установленным требованиям.

Как сообщил и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский в ходе заседания парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования в среду, речь идет об около 200 медучреждениях, которые с апреля не соответствовали требованиям, установленным законом к медучреждениям и обеспечивающим безопасное пребывание и лечение в них.

"НСЗУ платит деньги медучреждениями в соответствии с этими требованиями. Поэтому мы не могли заплатить тем медучреждения, которые не отвечали требованиям", - сказал он.

Виленский отметил, что уменьшению оплат от НСЗУ способствовало также то, что "подавляющее большинство этих медучреждений не имели той нагрузки, которые имели раньше", в том числе по ковидному пакету.

"В контакте с НСЗУ указана максимальная сумма, но фактическая сумма выплат зависит от того, сколько сейчас медучреждения оказывают помощи и сколько они пролечили больных", - сказал он.

"Мы понимаем, что те клиники, которые не отвечали требованиям, сейчас остаются без финансирования. У нас была встреча с министром здравоохранения, чтобы дополнительно профинансировать эти медучреждения. На это нужны 300 млн грн. НСЗУ обращается к Минздраву и правительству, чтобы эти средства были дополнительно выделены", - сказал Виленский.