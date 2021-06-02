Кабмин назначил Кузина и Емца заместителями министра здравоохранения Украины

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил в должности заместителей министра здравоохранения и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игоря Кузина и заместителя директора департамента по финансово-экономическим вопросам, бухгалтерскому учету и финансовой отчетности Минздрава Петра Емца.

"Кабинет министров Украины назначил предложенные мной кандидатуры двух заместителей министра. Игорь Кузин, Петр Емец, поздравляю в команде Министерства здравоохранения", - сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook в среду.

Как сообщалось, Ляшко также планировал назначить Кузина на должность главного санитарного врача.