Клиника "Охматдет" может до конца 2021 года провести около 25 трансплантаций костного мозга – гендиректор

Национальная детская специализированная больница (НДСБ) "Охматдет" может до конца 2021 года провести около 25 трансплантаций костного мозга, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный гендиректор клиники Владимир Жовнир.

"В прошлом году были две успешные трансплантации, сейчас еще порядка 10 пациентов, в очереди еще около 10-15 человек. Думаю, в этом году по неродственной трансплантации стволовых клеток при онкогематологических и онкологических заболеваниях мы выйдем на 25 трансплантаций", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах конференции "Междисциплинарный подход в детской дерматологии".

Жовнир также отметил, что в клинике активно развивается направление органной трансплантации. В частности, проведены две трансплантации почки: родственная и неродственная.

"Донор (в неродственной трансплантации - ИФ) - это погибший человек, родственники которого согласились на забор органов. Почка досталась ребенку, который больше трех лет находился у нас в клинике в отделении гемодиализа", - сказал он.

Жовнир отметил, что в настоящее время в "Охматдете" в отделении гемодиализа находятся около 30 детей. "Они все стоят в очереди на трансплантацию", - сказал он.