Медицина

12:38 02.06.2021

Рада хочет запретить продажу лекарств детям до 14 лет

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Рада хочет запретить продажу лекарств детям до 14 лет

Верховная Рада намерена запретить продажу лекарственных средств детям, не достигшим 14 лет.

За соответствующий законопроект №5122 "О внесении изменений в ст.21 закона "О лекарственных средствах" о запрете продажи лекарственных средств детям" в первом чтении проголосовали 306 народных депутатов.

Инициаторы законопроекта предлагают внести в существующий закон новеллу, согласно которой "реализация (выдача) лекарственных средств гражданам, которые не достигли 14 летнего возраста, запрещается".

В законопроекте отмечается, что в случае сомнения относительно возраста покупателя лекарственных средств их продажа осуществляется при условии предъявления документа, подтверждающего возраст.

Теги: #дети #лекарства #продажа
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