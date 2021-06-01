ВОЗ одобрила китайскую вакцину CoronaVac, её использование позволит получить вакцинный паспорт - Ляшко

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 1 июня одобрила вакцину CoronaVac производства Sinovac Biotech для экстренного применения, вакцинированные ею смогут получить вакцинный паспорт, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"ВОЗ подтвердила, что эта вакцина соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и качества. Одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации, всем, кто прошел полный курс прививок", - написал он на свой странице в сети Фейсбук во вторник.

Ляшко напомнил, что Украина закупила 1,913 млн доз вакцины CoronaVac, и сейчас прививает им лиц 65+, маломобильных групп населения и лиц, ухаживающих за маломобильными, спортсменов, работников образования, которые были привлечены к проведению ЕГЭ, представителей Вооруженных сил Украины, МВД, работников предприятий критической инфраструктуры, а также тех, кто записан на вакцинацию через портал или приложение "Дія".