В Тернополе откроют центр массовой вакцинации населения против COVID-19

В ближайшую субботу, 5 июня, на базе "Центра досуга и молодежных инициатив им. Довженко" в Тернополе откроется временный центр массовой вакцинации граждан от коронавируса, сообщает пресс-служба Тернопольской облгосадминистрации во вторник.

"В центре будут вакцинировать жителей области, которые записались в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дія", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что центр будет работать в выходные, а к вакцинации будут привлечены 8 мобильных бригад.

"Вакцинация в центре происходить с соблюдением всех санитарных и противоэпидемических требований. Иммунизировать лиц будут вакциной CoronaVac", - добавляют в ОГА.