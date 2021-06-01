Медицина

18:20 01.06.2021

В Тернополе откроют центр массовой вакцинации населения против COVID-19

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В Тернополе откроют центр массовой вакцинации населения против COVID-19

В ближайшую субботу, 5 июня, на базе "Центра досуга и молодежных инициатив им. Довженко" в Тернополе откроется временный центр массовой вакцинации граждан от коронавируса, сообщает пресс-служба Тернопольской облгосадминистрации во вторник.

"В центре будут вакцинировать жителей области, которые записались в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дія", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что центр будет работать в выходные, а к вакцинации будут привлечены 8 мобильных бригад.

"Вакцинация в центре происходить с соблюдением всех санитарных и противоэпидемических требований. Иммунизировать лиц будут вакциной CoronaVac", - добавляют в ОГА.

Теги: #вакцинация #тернополь #коронавирус #центр
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