Зеленский внес в парламент законопроект о передаче из Фонда президента в Минздрав 300 млн грн для оснащения центров неонатального скрининга

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект об изменениях в государственный бюджет Украины на 2021 год для финансирования лабораторий центров неонатального скрининга.

"Я внес в Верховную Раду Украины как неотложный законопроект об изменениях в государственный бюджет Украины на 2021 год. Им предусмотрено передать из Фонда президента Украины по поддержке образования, науки и спорта в Министерство здравоохранения необходимые году 300 млн грн. Эти средства пойдут на оснащение лабораторным оборудованием экспертного и двух региональных центров неонатального скрининга", - написал Зеленский на своей странице в Facebook в связи с Международным днем защиты детей.

Он также добавил, что остальные средства, необходимые для подключения других регионов, будут найдены и перенаправлены Министерством здравоохранения из собственных программ.

По словам главы государства, уже разработали план, как вывести скрининговые неонатальные программы на новый уровень.

"Прежде всего, мы начинаем создание в Украине 6-ти современных центров неонатального скрининга, которые должны обеспечить обследование новорожденных из всех регионов Украины, с использованием самых современных лабораторно-диагностических технологий", - отметил он.

Президент уточнил, что общий бюджет проекта составляет около 550 млн. грн.

По его словам, очень важное значение имеет диагностика на ранних этапах возможных редких (орфанных) заболеваний у детей, в, частности, спинальной мышечной амиотрофии (СМА), позднее выявление которой является главной причиной генетически обусловленной смертности среди детей до одного года.

"Первоочередной приоритет в вопросе защиты прав детей - это право на жизнь и здоровье. И Украина стремится защищать жизнь каждого маленького гражданина с первых минут от его рождения", - подытожил президент.