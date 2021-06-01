ОП инициирует создание в каждом облцентре многопрофильных больниц с возможностью трансплантации органов - Тимошенко

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал о запуске в рамках "Большой стройки" проекта по созданию в каждом областном центре Украины системы областных многопрофильных больниц с возможностью проведения операций по трансплантации органов.

"Мы начинаем проект. Это система областных многопрофильных больниц в каждом областном центре, соответственно, по две больницы: областная детская, областная взрослая и многопрофильная", - сказал Тимошенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он также добавил, что "строительные работы в тех больницах, где на сегодня уже проводятся операции по пересадке органов, завершены на 99%, однако не на все объекты пока доехала специальная техника".

Кроме того, по словам Тимошенко, президент Владимир Зеленский поставил задачу ко Дню независимости Украины довезти технику и полностью укомплектовать здание детской больницы "Охматдет".