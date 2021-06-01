Медицина

09:54 01.06.2021

Минздрав Украины зарегистрировал вакцину AstraZeneca европейского производства для экстренного применения

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Минздрав Украины зарегистрировал вакцину AstraZeneca европейского производства для экстренного применения

Министерство здравоохранения Украины 31 мая зарегистрировало вакцину AstraZeneca против COVID-19 европейского производства для экстренного медицинского применения, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, эта вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, производится в Италии и имеет торговое название AstraZeneca. Вакцину AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, разрешение на ее использование также дали Великобритания, ЕС, Индия и Канада.

К концу недели в рамках глобальной инициативы COVAX в Украину прибудут 705,6 тыс. доз вакцины AstraZeneca. Она будет предназначена для вакцинации второй дозой тех, кто уже прошел 12-недельный интервал после первой прививки, в частности, медиков и работников учреждений здравоохранения, участников ООС, социальных работников, священнослужителей, сотрудников МВД, СБУ, лиц в возрасте 65+. Также вторую дозу вакцины гарантированно получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами или общественные деятели.

Теги: #вакцина #минздрав #astrazeneca
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