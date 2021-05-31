Исполнительный директор "Фармака" Костюк вошел в ТОП-25 успешных управленцев украинских компаний

Исполнительный директор крупнейшей фармкомпании Украины "Фармак" Владимир Костюк вошел в рейтинг ТОП-25 лучших менеджеров отечественных компаний.

Как сообщается в пресс-релизе фармкомпании, при подготовке рейтинга издание "Власть денег" использовало информацию из открытых источников, официальную информацию компаний, публикации в СМИ, мнения отраслевых экспертов.

В рейтинг лучших топ-менеджеров украинских компаний вошли еще два представителя фармацевтической отрасли, в частности гендиректор ЧАО "Фитофарм" Владислав Малинин и генеральный и финдиректор Bayer в Украине Оливер Гирлихс.

Как сообщалось, по итогам 2020 года "Фармак" нарастил экспорт на 40%, поставив продукцию в более чем 30 стран ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока, Азии и др. Инвестиции в развитие предприятия в 2020 году составили 1,3 млрд грн, что на 78% больше по сравнению с 2019-м.

"Фармак" – лидер фармрынка Украины - производит лекарственные средства во всех 14 терапевтических группах. Ежегодно выводит на рынок около 20 новых сложнокомпонентных современных препаратов. В настоящее время в разработке - около 100 лекарственных средств.

Компания ежегодно реинвестирует в развитие до 90% прибыли. В целом с 1995 года было инвестировано в модернизацию производства более 310 млн долларов США. Ежегодные инвестиции в научные исследования и разработки составляют примерно 15 млн долларов США. Производственные мощности, исследовательская база, лабораторно-технический комплекс предприятия имеют международную сертификацию и соответствуют высоким требованиям европейских стандартов GMP.

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициарным собственником "Фармака" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская (80% акций).